Vivi Kreutzberger, conductora e hija de Mario Kreutzberger, conocido internacionalmente por su rol en el programa Sábado Gigante, sostuvo que dicho espacio televisivo fue machista, “porque mi papá es muy machista”.

Dicha aseveración, según argumentó, es porque el programa “siempre además estaba enfocado en el ‘Miss Colita’, la ‘Miss Piernas’, ‘Miss no sé cuánto’, ‘Miss’ no sé qué'”.

Lee también: Pedro Pascal reveló la primera imagen de la serie de “The Last of Us”

Por tanto, “a medida que me fui ganando el espacio -en el programa- dije ‘¿sabí qué? Hagamos la revancha y empecemos a hacer el ‘Míster Gigante’ y empecemos a empelotar a los hombres, y empecemos a hacer esta cosa al revés'”, dijo a Los 2000, zapping al pasado de Canal 13.

Cabe destacar que tras su participación en Sábado Gigante, luego dio paso al espacio Gigantes Con Vivi, una plataforma en la que considera que “sí se hizo una inflexión” en relación a la disminución del machismo en la industria, aunque “no creo que se ha logrado” del todo, dijo.

Aún así, aclaró que “no me lo adjudico yo, pero no conozco y no me acuerdo de otro donde haya habido modelos y los modelos hayan estado ligeros de ropa. No sé. No creo que se haya dado tampoco más allá”, concluyó.

Lee también: Marcela Vacarezza genera polémica tras dichos contra detención de constituyente Tiare Aguilera

Mario Kreutzberger, además de su rol protagónico en la Teletón, saltó a la fama mundial de la mano del ya extinto programa Sábado Gigante. Un espacio que fue creado por él y que salió al aire por primera vez en 1962, extendiéndose hasta el 2015.