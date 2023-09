Murió Michael Gambon, actor que dio vida a Dumbledore en “Harry Potter”, a los 82 años

En horas de este jueves se confirmó la muerte del actor Michael Gambon, principalmente recordado por darle vida a Albus Dumbledore en seis de las ocho películas de Harry Potter, a los 82 años.

La noticia fue confirmada por la familia del premiado intérprete en una declaración en nombre de su esposa, Lady Gambon, y su hijo Fergus, emitida por su publicista, en la que se indicó que “estamos devastados al anunciar la pérdida de Sir Michael Gambon”.

En el comunicado se informó que Sir Michal Gambon fue un “amado esposo y padre” y que murió en el hospital junto a su esposa Anne y su hijo, quienes lo acompañaron.

“Michael murió pacíficamente en el hospital con su esposa Anne y su hijo Fergus junto a su cama, luego de un ataque de neumonía. Tenía 82 años”, dice el texto de acuerdo a lo consignado por The Guardian.

“Les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento doloroso y les agradecemos sus mensajes de apoyo y amor”, añadieron.

Más allá de Harry Potter

Además de ser recordado por su interpretación de Albus Dumbledore, Gambon tuvo una destacada carrera actoral que incluyó trabajo con destacados dramaturgos como Pinter, Beckett y Ayckbourn.

Es más, su interpretación en la obra A View fron the Bridge, en 1987, le valió un premio Olivier, uno de los premios más prestigiosos del teatro británico.

También fue nominado a un premio Tony en Broadway a mediados de los años 90.

Además, tuvo varios otros éxitos cinematográficos en películas como The Cook, the Thief, His Wife and Her Lober (1989), Sleepy Hollow, The Insider y Gosford Park.

