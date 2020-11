Michael J. Fox, el protagonista de la mítica saga Volver al futuro, reveló una desconocida anécdota que vivió junto a la fallecida Diana de Gales, más conocida como Lady Di.

A mediados de los ’80, cuando las cintas de Robert Zemeckis gozaban de gran popularidad mundial, el actor viajó a Reino Unido para la premiere de una de las cintas.

Al esperado evento llevado a cabo en Londres llegó parte de la realeza: la querida Lady Di junto a su esposo, el príncipe Carlos.

Lo que Fox no esperaba era que la princesa se sentara justo a su lado para ver la cinta. “Ella estaba sentada a mi lado. Las luces se apagaron y comenzó la película, y me di cuenta de que estaba a un bostezo falso y un brazo de estar en una cita con ella, lo cual es muy gracioso”, bromeó en entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show.

Sin embargo, lo que para muchos pudo haber sido un episodio de película, se convirtió en uno de los momentos más incómodos en la carrera del intérprete de Marty McFly cuando le dieron ganas de orinar.

“La película comenzó y me di cuenta de que tenía que ir al baño. Y por el resto de la película estoy sentado allí, como muriendo porque no puedo decirle nada y no puedo alejarme de ella porque no puedo darle la espalda”, relató, refiriéndose a los estrictos protocolos que debía seguir ante los miembros de la Corona británica.

“Fue una agonía, lo que pudo ser la mejor noche de mi vida, se convirtió en una pesadilla. Una pesadilla para hacer pipí”, rememoró.