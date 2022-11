“Me hacen temblar”: La broma de Michael J. Fox al recibir Oscar honorífico por lucha contra el parkinson

Un merecido reconocimiento fue el que recibió el actor Michael J. Fox durante el pasado fin de semana al llevarse un Oscar honorífico por su lucha incansable contra la enfermedad de Parkinson y su dilata trayectoria actoral.

También conocidos como los Premios de los Gobernadores, la ceremonia se llevó a cabo el sábado por la noche y contó con la participación de diferentes actores de renombre, como Tom Hanks, Brendan Fraser o Florence Pugh, quienes llegaron hasta el Fairmont Century Plaza.

El Premio Humanitario Jean Hersholt que obtuvo Fox fue entregado por el también actor Woody Harrelson, quien emitió un emotivo discurso para posteriormente recibir, entre una larga ovación de los presentes, al protagonista de la saga Back to the Future en el escenario.

Muy a su estilo, al iniciar sus palabras Michael bromeó al decir “chicos, me están haciendo temblar”, haciendo refiriéndose a su enfermedad. “Esto es genial”, continuó.

Tras eso, habló sobre el diagnóstico a los 29 años. “La parte más difícil fue lidiar con la certeza del diagnóstico y la incertidumbre de la situación”, comentó y resaltó que lo toma como un “regalo”.

En el 2000, el actor creó la Fundación Michael J. Fox para la investigación del parkinson y actualmente está trabajando en un documental a cargo del ganador del Oscar, David Guggenheim.

Revisa el momento aquí:

El protagonista de la saga de Back to the Future no fue el único destacado durante la jornada, también se llevaron reconocimientos el cineasta Euzhan Palcy, la compositora estadounidense Diane Warren y el director australiano Peter Weir