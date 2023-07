Michael Roldán reveló que ve Gran Hermano Chile hasta 19 horas al día: “Me parece que es lo mínimo”

Este martes 18 de julio se cumple 1 mes desde el comienzo de Gran Hermano Chile, el exitoso reality show de Chilevisión que se ha convertido en todo un fenómeno de audiencias y que ha batido récords con su transmisión 24/7 en PlutoTV.

En ese sentido, Michael “Guagüito” Roldán, uno de los panelistas del programa que se emite de domingo a jueves, entregó su balance de los primeros 30 días de encierro de los jugadores y también reveló algunos pormenores de lo que ha sido su rol en el espacio.

En conversación con HoyxHoy, el periodista comenzó relatando que prende la televisión a las 8:00 de la mañana y la apaga a las 3:00 de la madrugada para no perderse nada de lo que pasa al interior de la casa más famosa del mundo.

“Me parece que el mínimo es ver el reality, por respeto a los personajes y al público“, expresó, al mismo tiempo que contó que se “deshizo de todas las actividades que pudo” de aquí a octubre, incluyendo un curso de inglés que estaba tomando.

“Maite es poco empática”

Respecto a los participantes, señaló que “no ve tan claro” quienes son los villanos. “Todo el mundo le dio ese rol a Maite Phillips. Yo la veo como una niña poco empática, pero para ser villano en un reality es súper importante que el villano tire la piedra y muestre la mano; Maite era de las que tenía la piedra y escondía la mano“, explicó.

“A mí el casting me gusta, porque refleja la sociedad, refleja lo que somos. Me parece que es súper importante la visibilización que se le ha dado a la bisexualidad. Tener una persona trans con la historia de la Trini (…) me parece que levanta un casting mil puntos“, aseguró también.

Bambino: La gran decepción

Finalmente, Roldán también tuvo palabras para Fernando “Bambino” Altamirano, a quien catalogó como una de las grandes decepciones hasta ahora. “Siento que es un personaje que piensa que está en Amor Ciego, entró a otro reality”, dijo.

“Piensa que la está rompiendo afuera y no sabe nada que cada vez que muestran sus clips con Alessia la gente llena Twitter de monitos durmiendo. Es un persona que pensé que iba a ser muy interesante y que ha pasado a ser una completa decepción“, concluyó en la conversación.

