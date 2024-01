Michael Roldán impuso curiosa regla para quienes visitan su casa

Michael Roldán reveló este domingo que prohíbe utilizar zapatos a toda persona que entra a su hogar, medida que comenzó a implementarse durante la pandemia por Covid-19.

Además confesó que está muy ligado a los temas espirituales y que su decisión se ratificó aún más al investigar sobre distintas culturas al rededor del mundo.

¿Qué dijo Michael Roldán?

El periodista explicó que todo comenzó por temas de higiene durante el periodo de pandemia, sin embargo fue adquiriendo más razones en el camino, como la mantención de su piso que es de color blanco.

Roldán reconoció que sí hubo una ocasión en que sus amigos intentaron persuadirlo para que cambiara de opinión y tras ver el desastre que dejaron en el lugar, se empoderó.

“Dije: ‘Esta es mi casa y son mis reglas’. Voy a establecer como norma que nadie entre con zapatos a mi departamento”, señaló a LUN.

El panelista ratificó su decisión después de notar que en otras culturas es un hábito que se instala incluso al interior de tiendas comerciales.

“Como alguien que cree mucho en las energías, tiene total sentido dejar toda la suciedad de la calle afuera con los zapatos”, señaló.

Además Roldán también explicó que por temas de espacio deja los zapatos en la entrada de su departamento, pero por fuera, para evitar impedir el libre tránsito de sus vecinos.

Hay opciones para todos

En esa misma línea, añadió que cuando viene personal externo a realizar trabajos en su hogar, estos también deben seguir la regla, de lo contrario compró fundas para los zapatos, los que aseguró que nunca han sido robados.

“Llevo tres años viviendo en este edificio y nunca me han robado ni un par. Si algún invitado me pregunta, le digo que mis zapatos los mantengo afuera día y noche, pero en caso de que cause algún problema, los puedes agarrar y dejarlos en el balcón”, sentenció.

