The Office se ha transformado en una de las series que más ha dado de qué hablar en el último tiempo, pese a que su estreno en la adaptación estadounidense data del 2005. Sin embargo, decenas de memes asociados a esta ficción comenzaron a surgir en los últimos años, con célebres frases como “Did I stutter?” o “That’s what she said”, entre varias otras cosas que caracterizan a esta producción.

Por lo mismo, cualquier noticia asociada a The Office cobra especial relevancia, sobre todo si se trata de escenas inéditas que nunca salieron a la luz.

Lee también: “En un esfuerzo de producción…”: La inesperada irrupción del Doctor Milagro en Contigo en la Mañana

Una de ellas fue recientemente revelada por la plataforma de streaming Peacock, donde se puede ver a Michael Scott (Steve Carrell) protagonizando un divertido momento junto al resto de la oficina luego de sufrir un accidente en el baño.

Tal como es costumbre, fue foco de burlas y risas por este acontecimiento, excepto en el caso de Dwight, quien en todo momento le prestó ayuda.

Pero lo más hilarante llegó después, cuando a raíz de este hecho Michael aparece nuevamente y presenta un invento que no convenció al resto.

Lee también: Cinco nuevas celebridades se suman este jueves a la competencia de El Discípulo del Chef

Esta escena estaba pensada originalmente para que fuese la introducción de algún episodio de la cuarta temporada. Pero por motivos desconocidos, nunca se emitió hasta el día de hoy.

Descubre la escena inédita a continuación: