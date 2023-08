La pesadilla de Michelle Carvalho por sueño de la casa propia: Tiene solo 20 días para realizar importante cambio

Michelle Carvalho sorprendió hace unas semanas con un emocionante posteo en redes sociales: Reveló a sus seguidores la compra de su primera vivienda en Chile, uno de sus grandes sueños desde que llegó al país hace más de una década.

Pese a que la alegría de este hito aún mantiene emocionada a la brasileña, los últimos días han sido complejos, ya que tiene la ardua tarea de remodelar la vivienda en menos de un mes.

“Son muchas reformas, reuniones, ver a los maestros, ir de allá para acá. Tengo un viaje de trabajo a Río, vuelvo el 10 de agosto y solo me van a quedar 20 días para el cambio. Tengo que vender todos los muebles y mandar a hacer a medida los que necesito en el otro departamento. Entonces, estoy colapsada”, declaró a Las Últimas Noticias.

Pero la búsqueda de su nuevo espacio no fue fácil. Según comentó en la entrevista, la primera visita al inmueble no la sorprendió mucho, hasta que su corredor le mostró una estructura que no había visto.

Así, tras pedirle que subiera una escalera, la cara de Michelle Carvalho cambió y se decidió por comprarlo. Pese a que estaba en buenas condiciones, la brasileña reveló que quiso hacer una remodelación para dejarlo con un estilo más actualizado.

A puro canje

La modelo plus size ya realizó modificaciones en su hogar, sin embargo, falta un cambio en el piso, la tina, rehacer la cocina y finalmente, su dormitorio.

Estos cambios, según comentó, se harán a través de canjes con quienes se comprometió a mostrar todo el proceso de antes y después, para que así, sus seguidores puedan utilizarlo como “una referencia”.

“Cuando publiqué la compra del departamento, muchas empresas me escribieron por privado ofreciéndome sus servicios… La gente espera que yo muestre el antes y el después, tienes que pensar que mis seguidores son de 25 años hacia arriba, muchos están en la misma etapa que yo, comprando su primer departamento”, cerró la brasileña.

