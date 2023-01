¡Bombazo! Michelle Carvalho arremete contra Gerard Piqué y amenaza con publicar videos incriminadores

Michelle Carvalho reventó las redes sociales la noche de este miércoles tras unirse a la polémica en torno a Shakira y Gerard Piqué con una incendiaria amenaza que involucra directamente al primero.

En particular, la modelo apareció entre los miles de usuarios que comentaron la reciente fotografía del futbolista con su actual pareja, siendo la primera que él publica de este tipo, dando a entender que su mediática relación actual va en serio.

Así, entre las reacciones, destacó el de la brasileña, quien aseguró tener antecedentes que incriminarían al ex jugador del Barcelona en una infidelidad mientras todavía estaba con la cantante colombiana.

“Te vi siendo infiel a nuestra Shakira en Shôko, en Barcelona”, escribió, añadiendo que el engaño habría ocurrido hace cinco años. Concretamente, en 2018.

El as bajo la manga

Sin embargo, la amenaza no quedó ahí, puesto que la ex chica reality disparó la acusación con un as bajo la manga, para convencer a los más incrédulos: “Tengo videos”, advirtió en la publicación.

Para cerrar su intervención, Carvalho anunció minutos después a través de sus historias de Instagram que hará un live este jueves 26 de enero donde “contará todo” sobre el presunto hecho del que fue testigo.





Aunque, de momento, se desconoce alguna infidelidad por parte de Piqué a Shakira, el quiebre entre ambos se reveló semanas después del comienzo de las especulaciones de su posible relación con Clara Chía. Además, durante las últimas horas, el ex defensa catalán desacreditó estos rumores compartiendo una foto con Clara.

A varios meses de la polémica y con varias canciones de por medio, el retirado futbolista entregó una de sus primeras respuestas con una postal con su actual pareja que, hasta ahora, no ha pasado inadvertida.