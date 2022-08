Michelle Carvalho confirmó su quiebre amoroso y explicó los motivos: “Me cansé, me estaba enfermando”

Estuvieron juntos por casi dos años después de haberse conocido en un bar. Pero toda la ilusión de lo que podrían haber seguido construyendo juntos, se derrumbó por motivos que Michelle Carvalho explicó en detalle.

La influencer de 29 años puso punto final a su relación hace una semana, asegurando a grandes rasgos que el mayor conflicto era que “la hermana y la madre” de su ahora ex pareja no la aceptaban, una situación que “fue rompiendo el amor”, dijo a Las Últimas Noticias.

Ahondando en este problema, la ex chica reality aseguró no entender “ese odio gratuito”, argumentando que “no les hice nada” y que “él nunca puso límites tampoco”.

“En agosto del año pasado hicimos terapia de pareja y la sicóloga le recomendó que se alejara de su familia por un tiempo, por sanidad mental, hasta que estuviera todo bien. Él se alejó por unos cinco meses y logramos estar mejor, porque su familia no tenía acceso a nosotros. Pero al final retomó el contacto y volvieron los problemas. Ellos quieren elegir la pareja con la que debe estar su hijo para quedarse conformes”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram A post shared by 𝑴𝑨𝑲𝑬𝑼𝑷 𝑨𝑹𝑻𝑰𝑺𝑻 🇨🇱 (@miichone.mua)

“Era una falsa ilusión”

El término en sí, según dijo Carvalho, fue porque en un comienzo había pensado en darse un tiempo. Todo esto después de descubrir una mentira, ya que “él me había dicho que iba a hacer terapia para ponerle límites a su familia, pero nunca sacó hora con la sicóloga”.

Al ser consultada porqué se mantuvo en esa situación por tanto tiempo, declaró que “siempre estaba esa esperanza de que nos íbamos a arreglar y que todo iba a volver a estar bien. Al final nunca pasaba y era una falsa ilusión”.

“Terminó siendo una disputa entre quién ganaba: Si ellos conseguían que él me dejara o que yo lo dejara. Me cansé, me estaba enfermando. Cada vez me apagué más y eso se vio reflejado en mi trabajo, en mi salud mental y en mi cuerpo. Cuando yo lo conocía estaba con 80 kilos y ahora estoy en 98″, recalcó.

Un difícil momento personal y sentimental que le acarreó otros problemas de salud como depresión y crisis de pánico. Por lo mismo, señaló que ahora “necesito enfocarme en mí, en recuperar mi autoestima, mi amor propio que lo dejé a un lado, volver a cuidarme”.

Para iniciar ese proceso, la modelo acudió a una consulta siquiátrica el pasado martes y tomó la decisión de centrarse en su carrera antes de aventurarse en otra relación.