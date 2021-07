Preocupación causó entre sus seguidores la modelo brasileña Michelle Carvalho luego de desahogarse a través de su cuenta de Instagram y confesar que “pensé en quitarme la vida” tras haber sido supuestamente acosada durante varios meses por “una familia chilena”.

En sus stories, Carvalho comenzó diciendo que “creo que ya llegó el tiempo. Ya he aguantado mucho, son siete meses consecutivos”, refiriéndose a lo que ha tenido que pasar. “Yo no entiendo el placer que una familia tiene de querer hacer la vida de una mujer imposible”, continuó la modelo.

Aunque no entregó mayores detalles de quienes estarían detrás del supuesto acoso, Carvalho confesó que “saben que yo no tengo familia aquí en Chile, que estoy sola. Soy independiente, tengo unos cuantos amigos acá, pero estoy sola, no tengo a mi familia”.

Carvalho continuó y se refirió a todo lo que ha vivido como una “tortura psicológica”, además de que “nunca pensé a este nivel, y a esta altura de la vida, yo no tendría que hacer esto, exponerme de tal manera, qué lo encuentro humillante y vergonzoso tener que venir a exponer estoy acá, pero es porque ya no doy más”.

“Todo ese tiempo me trataron de loca, de desquiciada, que estaba mal, que soy una mala persona, y no lo soy. No lo soy y nunca fui”, expresó, quien también dijo que “acabo de salir del psicólogo”.

Lee también: Primera línea de la salud encabezó desfile sin mascarilla en Nueva York en celebración por fin de las restricciones

Según sus propias palabras, trató de “ser honesta, de hablar y dialogar”, pero habría sido en vano porque “a ellos les encanta la agresión física”.

“Ayer llegué al borde del colapso, hasta pensé, por Dios, en quitarme mi propia vida, porque me hacían creer que yo era el problema”, confesó y agregó que “creía que si yo no estaba, yo ya no iba a ser más el problema. Los problemas iban a terminar porque supuestamente yo era el problema de la situación”.