Michelle Salas, la hija influencer de Luis Miguel, anunció matrimonio con empresario luciendo lujoso e imponente anillo

Michella Salas, hija de Luis Miguel y de la ex pareja del cantante, Stephanie Salas, sorprendió este domingo al revelar que contraerá matrimonio.

Según las fotografías que publicó en su cuenta de Instagram, la modelo e influencer se casará con Danilo Díaz, un empresario venezolano con quien mantiene una relación hace siete años.

“El principio de un ‘por siempre’, nosotros”, escribió junto a los registros en blanco y negro, en los que aparece besando apasionadamente a su enamorado.

La también empresaria de 33 años dio a conocer la noticia con las postales, en las que también mostró la lujosa joya con la que sellaron el compromiso, la cual tiene incrustada una piedra precios de considerable tamaño.

Entre los mensajes felicitando a la pareja, estuvo el de su madre, quien escribió un extenso párrafo en el que celebró el amor de Stephanie con Danilo y expresó sus mejores deseos para la pareja.

“Hija mía, nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado, así que me agarras fuerte”, fue el comentario que dejó en la publicación que acumula más de 100 mil likes en la red social.

Revisa la publicación a continuación: