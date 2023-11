La tajante reacción de Michelson por posible cita con Bambino: “Tengo mis códigos super claros”

Una de la figuras invitadas al panel de Gran Hermano de este martes fue Ignacia Michelson, quien al ser consultada sobre la participación de Fernando Altamirano en uno de los grupos de la casa más famosa del mundo, las Reinas bellas. La ex participante reveló no entender “por qué Bambino estaba en el grupo del Rey Bello si yo no lo conocía”. Sobre esto, Trinidad Cerda, otra de las invitadas al programa, propuso que ambos ex participantes deberían salir juntos para conocerse, a lo que Michelson, tajantemente, expuso que nunca saldría con él: “Soy amiga de Alessia (…) tengo mis códigos super claros” .