Ignacia Michelson lanzó desinhibida confesión que sonrojó en Gran Hermano: “Me gustan los bandidos”

En un nuevo capítulo prime de Gran Hermano Chile, justo cuando las cámaras comenzaron a espiar la casa, Ignacia Michelson se confesó con sus compañeros y los dejó a todos sonrojados. “A mí me carga andar con zorrones porque son aburridísimos y fo… mal. A mí me gustan los bandidos porque lo hacen bien”, sostuvo con varios gestos que incomodaron, aunque de forma amistosa, a Fede y Coni. Pero lo inesperado fue la respuesta de Raimundo, quien no guardó silencio y salió en su defensa. “Por lo mismo te digo que no me considero zorrón”, sentenció.