Michelson a carcajadas por comparación que hizo Estefy en plena pelea: “Me parece de mal gusto”

Las peleas fueron la tónica del último capítulo de Gran Hermano Chile, y es que además de la tensa discusión protagonizada por Constanza y Pincoya, también hubo un momento de aquellos entre Ignacia Michelson y Estefanía Galeota. Todo esto, antes de la fiesta del pasado viernes.

Según se pudo observar, este conflicto se inició por el uso de un implemento para el cabello. Pero la situación fue escalando hasta tal punto que ambas jugadoras comenzaron a sacar trapitos al sol de sus vidas afuera del reality.

“Me parece de mal gusto la gente que habla así, muy mal gusto”, le dijo Galeota a Michelson en este intercambio que subió cada vez más de tono. Fue en ese momento que Nacha no dudó en responderle esta bomba: “Mejor anda a comerte los novios de tus amigas”.

“Y tú anda a comerte el novio de tu hermana, comparten el mismo hombre, la misma baba”, continuó Estefy, desatando la furia de la otra competidora.

“Mira, pendeja, con mi hermana no te metas, no hables de mi hermana. No te metas con ella porque no te conviene”, le advirtió, mientras la modelo negó haber mencionado a su familiar.

Esta pelea siguió por varios minutos. Mientras Nacha la acusaba de ser “lamehuev…” de Pincoya y Francisco, Galeota tachó a la influencer de no tener educación.

“Le parto su pu… madre si habla de nuevo de mi hermana”, advirtió la DJ, asegurando que “yo no me creo educada, yo no me creo la Miss, porque de Miss no tengo nada”.

“Se nota”, replicó Estefy, afirmando que Michelson le tenía envidia. “¿Envidia de qué?”, señaló Nacha, a lo que le respondió esto: “De todos los centímetros que te saco, yo soy real”. Palabras que sacaron carcajadas en Ignacia.

