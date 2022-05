Mick Jagger se refiere a comparaciones con Harry Styles: “No tiene ni mi voz ni mis movimientos”

El cantante Harry Styles ha sido comparado desde los inicios de su carrera con el legendario Mick Jagger, debido tanto a su parecido físico como a su estilo.

En entrevista con The Sunday Times, el vocalista principal de los Rolling Stones se refirió a estas comparaciones, en donde afirmó que solo se trata de algo “superficial”.

“Me agrada Harry, nos llevamos bien”, comenzó Jagger. “Yo solía usar mucho más maquillaje en los ojos que él”.

Jagger on Harry Styles: “I like Harry — we have an easy relationship. I used to wear a lot more eye make-up than him. He doesn’t have a voice like mine or move on stage like me; he just has a super­ficial resemblance to my younger self, which is fine — he can’t help that” pic.twitter.com/HndCK0SDYF

— Sunday Times Culture (@ST_Culture) May 21, 2022