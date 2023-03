Miguel Bosé desata polémica con insólita crítica en show de talentos: “No la puede cantar un hetero”

El pasado 2 de marzo comenzó en el canal español RTVE el nuevo programa de talentos, donde figuras de la talla de Mónica Naranjo, Chanel y Miguel Bosé buscan a la próxima estrella de la música mediante reversiones de temas que han quedado marcados en la cultura popular.

Sin embargo, en su edición más reciente, el autor de Morena Mía protagonizó la primera polémica tras emitir un particular comentario sobre Daniel Norbert, un participante que interpretó I Will Survive de Gloria Gaynor, considerada una de las obras más insignes de la música disco.

En su presentación, el concursante hizo una versión más bien sobria y alejada del histrionismo y parafernalia con la que se acostumbra a versionar, hecho que el icónico artista español decidió no obviar y se lo transmitió de manera bastante directa en Cover Night.

“Esta canción no la puede cantar un hetero… es una canción del patrimonio de la mujer y de la pluma“, expresó Bosé, agregando que “tú tienes un aspecto demasiado straight (heterosexual)”.

Asimismo, señaló que “hay que ser muy mariquita para decirlo bien”, al mismo tiempo que citó una parte de la canción (‘Walk out the door, just turn around now, cause you are not welcome anymore’ / ‘Sal por la puerta, da la vuelta ahora, porque ya no eres bienvenido’).

En el show los comentarios causaron risas entre los jueces y el mismo Daniel, quien asintió con su cabeza. Pero la reacción fue diferente en redes, puesto que hubo quienes apoyaron la opinión del artista, mientras que hubo quienes la acusaron de ofensiva.

“La única cosa cuerda que ha dicho ese hombre (Miguel Bose) en los últimos años”, comentó un usuario en el video de la presentación subido a TikTok, mientras que otro escribió que “sólo hizo un performance, no fue con la bandera de representar a la comunidad o algo por el estilo”.

Revisa el momento y la presentación a continuación: