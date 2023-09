Negro Piñera barre con rumores sobre su estado de salud: “Yerba mala nunca muere”

Miguel “Negro” Piñera salió al paso de los rumores que comenzaron a circular en redes sociales sobre su estado de salud, asegurando que estaría hospitalizado. Información que fue descartada por el propio aludido.

La noticia comenzó a difundirse tras una historia publicada por el sitio Infama.cl en Instagram, donde un seguidor aseguraba que el cantante fue trasladado de urgencia a una clínica de Vitacura producto de un infarto.

“Negro” Piñera desmiente los rumores

Sin embargo, esta información fue desmentida por el premio aludido a través de un comunicado en redes sociales. “Frente a rumores de un supuesto infarto, lo descarto tajantemente”, partió diciendo.

El hermano del ex presidente Sebastián Piñera aclaró que “durante estos días me encuentro en exámenes médicos que me realizo todos los años posterior a las Fiestas Patrias, mi salud está bien”.

Mientras que en contacto con La Hora, el intérprete de Luna Llena aseguró que “yerba mala nunca muere”.

