“Es el menos indicado”: Miguelito respondió tajante a Ernesto Belloni por llamarlo “viejo y caliente”

Hans Malpartida, mejor conocido como Miguelito, fue uno de los invitados a la nueva temporada de Podemos Hablar (PH), espacio en el que Julio César Rodríguez sacó a colación el crítico mensaje que le envió Ernesto Belloni.

Recordemos que Che Copete participó en diciembre del 2023 del programa de entrevistas de Luis Slimming, instancia en que recordó a su ex compañero Miguelito y lo calificó como un “viejo y caliente”.

¿Qué respondió Miguelito a Belloni?

“Qué grande el gurú… ¿Qué le voy a decir? Lo felicito, él es un sabio. Yo no acostumbro a hablar mal de mis compañeros, no me caracteriza”, partió diciendo el comediante peruano a JC.

Esto se dio luego de que se mostrara en grande el comentario de Che Copete, el cual decía: “Antes era un niñito y ahora tiene cara de viejo, y mira las pechugas. Para mí el personaje se murió hace tiempo. Ahora es viejo y caliente”.

Sobre la misma, criticó la serie de Paola y Miguelito, justificando que era “una confusión muy grande”, ya que ponían en televisión al protagonista junto a mujeres en minifalda, escenario común dentro de su sketch, sin embargo, la temática del programa mostraba al comediante como un niño y no un adulto.

Ante esto, Hans respondió que nunca se había caracterizado por hablar mal de sus compañeros. “Si yo hablara mal y si le respondiera, partiría diciendo ‘es el menos indicado par adarme clases de moral‘”, soltó el también actor.

Si bien no quiso ahondar en los motivos de su comentario, le hizo un llamado a directamente a Belloni a que

“si él tiene algún drama conmigo, me encantaría que me dijera“.

Síguenos en