Durante la tarde de este martes, Mike Patton, el líder y vocalista de la emblemática banda estadounidense de metal Fiath More sorprendió a sus fanáticos con un mensaje en sus redes sociales.

El músico comunicó a través de su cuenta de Instagram, en que ostenta decenas de miles de seguidores, que “siento informar que debido a razones de salud mental no podré continuar con los calendarios de Faith no More y Mr. Bungle. Tengo temas que se exacerbaron con la pandemia y con los que estoy lidiando hoy en día”.

Asimismo, el músico señaló que “(Estos problemas) me hacen sentir que podría no estar como debería y no me permitirá estar al 100%. Las bandas me apoyan en esta decisión y espero que en el futuro podamos resolver esto de la manera más sana posible”.

Si bien varios miles de sus fans le pusieron ‘me gusta’ a la publicación, no pudieron comentar ya que el hombre bloqueó esa posibilidad en el post.

Revisa aquí las declaraciones de Mike Patton:

Por su parte, la cuenta oficial de Faith No More también se refirió a esta situación, recalcando que “un miembro de nuestra familia necesita ayuda y creemos que seguir adelante con esos shows tendría efectos profundamente destructivos en Mike”.

Cabe señalar que Patton solamente se estaba refiriendo a las presentaciones que tiene por delante en el 2021. Recordemos que tras varios años sin tocar en público, la agrupación iba a retomar sus recitales este fin de semana. Sin embargo, al menos de momento, el show que tiene programado para diciembre del próximo año en nuestro país, sigue intacto.