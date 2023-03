Mike Shinoda de Linkin Park respondió a la idea de “reemplazar” a Chester Bennington por un holograma

Mike Shinoda, integrante de Linkin Park, respondió a la idea de “reemplazar” al fallecido vocalista de la banda, Chester Bennington, por un holograma durante las presentaciones en vivo

En conversación con la radio The Buzz, la presentadora puso el tema sobre la mesa al asegurar que “pagaría buen dinero” por ver a Bennington mediante una imagen computarizada.

Ante esto, Shinoda descartó por completo esta posibilidad, indicando que “son espeluznantes. Incluso si no estuviéramos hablando de nosotros. Si no estuviéramos hablando de Chester, que es un tema muy delicado, y tendríamos nuestros sentimientos sobre cómo lo representaríamos”.

“Para mí es un claro no. No estoy interesado en eso. Pero incluso como espectador, como sólo un fan de otra banda”, agregó el músico.

En ese sentido, puso como ejemplo a la gira “Voyage” de ABBA, donde muestran una versión virtual pese a que sus integrantes aún siguen vivos.

“Todos siguen aquí, sin embargo, quieren hacerlo así porque quieren transportarte a ese momento en el tiempo en el que esas canciones eran nuevas y era la época que era. Lo entiendo, lo veo”, señaló.

Sin embargo, recalcó que “no estoy seguro, incluso en esas circunstancias, no estoy seguro de que yo personalmente fuera a comprar una entrada para ese espectáculo. Pero otras personas sí lo harían. Eso está bien”.

Finalmente, el guitarrista y tecladista sostuvo “el problema con internet ahora es que todos piensan que todo, es para todos. Y lo que quiero decir es que todos sienten que necesitan intervenir, como, ‘bueno, esta es mi opinión. Esto es lo que tengo que decir. Y si no es para mí, como si no me gusta, entonces a nadie le debería gustar’. Así no es como funciona el mundo”.

“Si te gusta una cosa y no me gusta, entonces ve a ver la cosa, ve a comprar la cosa. Así que por favor, ve a ver lo tuyo. El único problema con eso es que no vamos a hacer un espectáculo de hologramas”, sentenció.

Recordemos que Chester Bennington falleció el 20 de julio de 2017 a los 41 años, luego que se quitara la vida en su casa en el estado de California, Estados Unidos.