La ex chica reality Mila Correa contó cómo ha lidiado con el cáncer de mama que le diagnosticaron el año pasado.

La brasileña de 35 años, quien se hizo conocida en Amor a Prueba (2014), contó a LUN que le detectaron la enfermedad en octubre del 2020: “Llegó a mi vida de forma abrupta. Primero tuve unos cambios hormonales, con reglas que me duraban un mes, y después sentí algo duro en mis pechos”.

Incertidumbre que se despejó cuando los médicos le confirmaron que tenía “nódulos malignos en la mama y ganglio izquierdo“.

Pese a la noticia, dijo que “no está ramificado, sólo ahí, pero es muy agresivo. De todas maneras, trato de no darle tanta importancia a la enfermedad, sino a lo positivo que se saca de esto”.

Correa añadió que para enfrentar esta enfermedad recurrió a la “acupuntura, entrenamiento y empecé a comer alimentos que fortalezcan mi sistema inmune para que las quimioterapias no me peguen como una bomba”.

Así pasó un par de meses hasta que en enero vivió su primera quimioterapia, la que “no me pegó tanto”, pero “sí se me empezó a caer el pelo de inmediato, así que decidí raparme de una, como una forma de darme ánimo, de no darle tregua a esta enfermedad para que no se apodere de mí, incluso que no se apodere de mi imagen”.

“He grabado y sacado fotos de todo el proceso”, compartió, la modelo que decidió quedarse en Chile para su tratamiento.

En la misma línea, contó que “no ha sido fácil, no estoy grata con esto, pero estoy armándome esta nueva imagen. Trato de no cuestionar, lo tomo de la forma más positiva, pese a que el pronóstico no es bueno”.

“Siento que la fuerza para soportar esto viene de mi interior: estar sin pelo, sin cejas, es superficial“, expresó.

Incluso, declaró que “en todo este tiempo he llorado dos veces por el cáncer: cuando me hicieron la biopsia y cuando me entregaron los resultados”.

Sin embargo, “me prometí no soltar ni una lágrima más por esta enfermedad. Puedo llorar hasta porque me corté un dedo, pero no por el cáncer, es darle mucho poder. Y yo saldré victoriosa de esto”.