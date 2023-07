“No saben cuánto ansié…”: La potente reflexión de Mila Correa tras delicada cirugía contra el cáncer de mama

La bailarina brasileña Mila Correa compartió este lunes fotografías en su cuenta de Instagram donde muestra su reciente estadía en una clínica, lugar al que fue para someterse a una nueva cirugía contra el cáncer de mama.

Recordemos que la ex chica reality anunció a finales del año 2022 que había logrado vencer su batalla contra el cáncer. Esta poderosa enfermedad estuvo presente en la vida de Mila desde aproximadamente el 2020. Desde entonces Correa se sometió a quimioterapia, cirugías y más cuidados.

Actualización de su estado de salud

“Y aquí estoy totalmente feliz, avanzando en más una etapa del Cáncer de Mama. No se imaginan cuánto ansié este momento, fue casi un año de espera… Lloré todo lo que tenía guardado, cuando me llamaron”, partió Mila con su relato.

Con más de tres mil me gusta en su post, la bailarina aprovechó de explicar cómo ha sido su proceso los últimos meses, además visibilizó algunas cosas. “El #cancerdemama trae consigo secuelas y muchas, que desde el día 1 me he preocupado de ir tratando y recuperarnos de algunas de estas no dependen de nuestro mejor esfuerzo, tampoco de nuestras ganas, pero cómo bien saben soy extremadamente optimista (…) siempre logro ver algo bueno e intentando dar lo mejor de mí”.

Según ella misma contó, en esta ocasión la intervención quirúrgica tiene un postoperatorio más lento. “Esta segunda cirugía tendrá una recuperación un poquito más lenta que la primera, me dijeron unos 2 meses. Se imaginan lo que esto significa para una persona hiperactiva como yo, pero saben, estoy tan contenta que haré mi recuperación todo el tiempo que sea necesario“, comentó.

Aprovechando la instancia, la brasileña agradeció a quienes la han apoyado durante estos años, en específico “a todos los profesionales del área de la salud (…) a todos del Hospital Luis Tisné & CRS Cordillera“. Asimismo agradeció a la Dra. Berrios, el Dr. López y el Dr. Lagos, que estuvieron para ella. “Gracias a tod@s las matronas y enfermeras, estuvieron cuidándome con todas mis reacciones alérgicas, mis desmayos, mis dolores”, escribió.

“Quedé súper sensible después de las quimioterapias, hacer ciertos procedimientos cómo encontrar una vena, son terribles para mí, me llego a desmayar del dolor, así que imaginen el cariño que han colocado en este momento”, dijo.

Para cerrar, la ex integrante de Amor a Prueba enfatizó que “no quiero dejar a nadie fuera de mi agradecimiento público, pero ustedes saben lo importante que son para mí”, mientras nombraba a su Dra. preferida, Paulette Diaz (Incancer), a su hermano Rubinho, a su familia y a sus amigos.

