La ex participante del reality Amor a Prueba (Mega), Mila Correa, fue dada de alta del Hospital Salvador tras estar internada luego de contagiarse de COVID-19.

Luego de 10 días hospitalizada, la brasileña volvió a su hogar para continuar con los cuidados de un cáncer de mama diagnosticado en octubre de 2020. “Si esto no me ganó, nada me la gana”, dijo en conversación con LUN.

Correa cuenta que tras presentar fiebre y sentirse muy débil, optaron por internarla, pensando que se debía a la octava quimioterapia que se había realizado días previos. Sin embargo, tras realizarle exámenes confirmaron que tenía coronavirus. “Lo más duro fue no poder hablar con mi familia”, afirmó.

“Creo que cuando me dieron el resultado fue la primera vez que lloré desde octubre. Pensaba ¿en serio? ¿Algo más? Nunca pensé que me iba a morir, solo pensé ¿y qué viene ahora?”, relató.

En cuanto a su estado de salud actual, la bailarina contó que de a poco ha tenido mejorías. “La semana pasada no me salía la voz y me cansaba hasta hablar. Tengo secuelas físicas, pero tienen que ver más con la fragilidad que te dejan las quimioterapias”, dijo, agregando que ahora recién ha podido atender llamados.

Respecto al cáncer, indicó que se está realizando una serie de exámenes previos para someterse a una eventual operación para extirpar el tumor. “Todavía no sabemos qué dirán esos exámenes, porque la evolución del cáncer siempre es un misterio, pero si las quimioterapias resultaron y el tumor se achicó, podrían operarlo, pero esto es paso a paso”, aseveró.