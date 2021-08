Mediante sus redes sociales, Mila Correa reveló que empezará una nueva etapa de tratamiento contra el cáncer de mama, el cual le diagnosticaron en octubre del 2020.

“Somos más fuertes de lo que pensamos y a veces es necesaria una prueba de fuego para descubrir nuestro poder de superación”, escribió la brasileña en su cuenta de Instagram.

Además, pidió disculpas a sus seguidores por haber estado ausente de las redes sociales durante un tiempo.

“Me estoy preparando para la siguiente etapa de mi tratamiento. Mañana (miércoles) será el gran día, en el cual deposito toda mi fe en Dios y seres de Luz. Confío totalmente en l@s doctor@s y profesionales de la salud que han estado conmigo y estarán mañana”, comentó la ex chica reality.

En la publicación, agregó un reflexivo mensaje a las mujeres. “Que cada caída solo sirva para levantarse aún mas fuerte, y si hoy se sienten frágiles, permítanse, pues mañana será otro día en el cual sin dudas se sentirán mejor”, dijo.

Cabe mencionar que en julio de este año Mila también superó el COVID-19 y estuvo 10 días internada en el Hospital El Salvador.

En esa instancia, dijo que presentó fiebre y que se sintió muy débil, por lo mismo, optaron por internarla pensando que se debía a la octava quimioterapia que se había realizado días previos.

“Si esto no me ganó, nada me la gana”, afirmó tras ser dada de alta en esa oportunidad.