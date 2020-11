En una reciente entrevista realizada al programa Next Music Daily de Apple Music, Miley Cyrus confesó que volvió a beber alcohol en pandemia.

Según consignó People, la ex estrella de Disney aseguró: “Como le ha pasado a mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia recaí”.

“Nunca diría que he permanecido sobria si no es verdad. Recaí, he aceptado que ocurrió. Llevo dos semanas sobria”, agregó.

Fue en junio pasado cuando dijo a Variety que llevaba seis meses sin beber alcohol y que su decisión la tenía muy feliz.

Sin embargo, volvió a caer durante el encierro producto del coronavirus. Pese a eso, se mantiene positiva y asegura que es fuerte para superarlo.

“Soy muy disciplinada. Es bastante fácil para mí estar sobria o entrar y salir de la sobriedad porque el día en que no quiero hacerlo más, simplemente no lo hago. El día que lo hago, lo hago. Pero cuando no quiero, simplemente no ocurre. Soy muy disciplinada”, aseguró.

Finalmente, comentó que no se considera alcohólica y que el problema para ella es “con las decisiones que tomo una vez que paso ese nivel”.