Es menor que ella: Miley Cyrus habría roto relaciones con su padre por la edad de su nueva pareja

El pasado mes de agosto, Miley Cyrus dejó de seguir en Instagram a su padre, el cantante de country Billy Ray Cyrus. Y no solo eso… también eliminó el nombre Ray de su cuenta de Twitter, entregando así los primeros indicios de lo que podría ser un drama familiar.

Según medios estadounidenses, este habría comenzado a principios año, cuando se anunció el divorcio entre los padres de Miley, Billy Ray y This Cyrus, tras 28 años de matrimonio.

Sin embargo, no sería el principal motivo, ya que, de acuerdo con E! Online, la artista estaría molesta debido a la nueva pareja de su padre, que es 30 años menor que él y que habría conocido durante el rodaje de Hannah Montana, cuando Miley todavía era una adolescente.

Una fuente cercana a la artista, además, aseguró que no tendría intención de acercarse a su padre, al menos en el corto plazo: “No han estado en los mejores términos. Ella está muy unida a su madre y la apoya. Se ha alejado de su papá pues sintió que era lo más saludable para ella en este momento”.

¿Quién es la joven madrastra de Miley Cyrus?

Firerose es el nombre artístico de la mujer de 29 años que robó el corazón a Billy Ray Cyrus (61). Aunque ahora reside en Los Ángeles, la artista nació y creció en Sydney, Australia.

De acuerdo con la misma mujer, conoció a Billy Ray en pleno rodaje de la serie de Miley. “Nos conocimos hace 10 años en el set de Hannah Montana”, contó en el programa Live Kelly & Ryan.

“Desde entonces, Billy Ray ha sido un apoyo fundamental de mi música. Realmente creía en mí y me decía que siguiera mis sueños sin importar nada y que no me rindiera. La industria de la música no es fácil, pero ha sido un apoyo realmente increíble“, dijo.

Según su página oficial, Firose nació en una familia de músicos. En ella también destaca su papel de compositora. “Escribo desde un lugar en mi alma que es inexplicable”, explicó.

Finamente y, a pesar de la presunta molestia de Miley, Billy Ray estaría feliz con la nueva relación.

“Billy es más feliz de lo que ha sido en mucho tiempo con Firerose. Ha habido problemas en su matrimonio durante un tiempo. Él y Tish habían terminado y regresado durante la mayor parte de una década”, dijo una fuente anónima a E!