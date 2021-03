(CNN) – La serie de Disney Channel Hannah Montana festejó su aniversario número 15, una celebración que no pasó desapercibida para Miley Cyrus quien compartió a través de su Twitter una carta de dos páginas dedicada al personaje que interpretó durante 4 temporadas.

En esa carta, Cyrus compartió momentos importantes de su vida que le sucedieron mientras filmaba el popular show, como la pérdida de su abuelo. También agradeció al personaje por haber sido el que le dio inicio a su carrera y lo describió como un cohete que la llevó a la luna.

Cyrus confesó que vivió un momento agridulce cuando supo que dejaría la serie tras haber crecido, ya que el estudio de Hannah Montana era un lugar al que consideraba su hogar.

La actriz y cantante tenía 13 años en marzo de 2006, cuando comenzó el show. En ese momento, fue uno de los episodios de estreno con mayor audiencia de la cadena, reforzado por su presentación en High School Musical.

“Darte vida durante esos 6 años fue un honor. Estoy en deuda no sólo contigo, Hannah, sino con todos los que creyeron en mí desde el principio”, escribo Cyrus.

La artista agregó: “todos ustedes tienen mi lealtad y más profundo aprecio hasta el final. con toda sinceridad les digo ¡gracias!”.

Dear @HannahMontana, I still love you 15 years later. #HMForever pic.twitter.com/TBqZd5aOKh

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) March 24, 2021