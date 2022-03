Este sábado, la cantante estadounidense Miley Cyrus se ganó el cariño del público tras presentarse en el escenario del festival Lollapalooza Chile 2022, un show cargado de energía que repasó los mayores éxitos de su carrera.

La actuación incluyó canciones de su repertorio más reciente, como Plastic Hearts y Nothing Breaks Like A Heart, pero también interpretó material del inicio de su carrera solista como The Climb, See You Again y Party In The U.S.A.

En varios momentos de la presentación quedó demostrada la cercanía de la artista con sus fans, recibiendo regalos como un peluche y ropa, además leyó los carteles del público. Respecto a esto último, hubo un letrero que llamó más atención y se viralizó rápidamente en redes sociales.

“Fuck Nick Jonas. Yo no lo dije, sólo leí el cartel”, dijo Cyrus, desatando los aplausos de sus fanáticos.

“Fuck Nick Jonas…” “ I didn’t say it” – Miley reading a sign before 7 Things 😂 pic.twitter.com/qwcjLpqSMM — Miley Updates (@MileyUpdates) March 20, 2022

El hecho ocurrió justo antes de la interpretación de 7 Things, canción que Miley compuso tras su quiebre con el integrante de Jonas Brothers. ‘‘Estaba enfadada cuando escribí ‘7 Things’. Quería castigarle, devolverle el daño que me había hecho. Comenzó con una lista sobre lo que odiaba. Pero no soy una hater. Mi corazón sabía desde el principio que se convertiría en una canción de amor’’, expresó la joven en su autobiografía Miles to Go (2009).

La autora de este particular mensaje fue una fan chilena que contó su plan a través de Twitter. “Cuando suene 7 Things voy a levantar bien alto este cartel, porque me quedé en el 2008 y porque en realidad amo a Nick Jonas y lo tengo tatuado en mi brazo”, dijo la usuaria @jobrosftpilots.

cuando suene 7 things voy a levantar bien alto este cartel porque me quedé en el 2008 y porque en realidad amo a nick jonas y lo tengo tatuado en mi brazo @MileyCyrus @lollapaloozacl pic.twitter.com/sVnEQ2vG03 — barbi ✨ (@jobrosftpilots) March 19, 2022

Además, manifestó su emoción tras lograr su objetivo. “Miley vio mi cartel CTM. Fuck Nick Jonas”, escribió. En una siguiente publicación compartió una imagen sosteniendo el comentado letrero.