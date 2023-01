Miley Cyrus se une a Shakira y despedaza a Liam Hemsworth en su cumpleaños con nueva canción

Lo de Shakira ya es historia: la apodada “tiradera” contra Gerard Piqué acumuló cerca de 64 millones de reproducciones en un día y se convirtió, en definitiva, en uno de los temas más comentados en lo que va del año.

Sin embargo, quien siguió sus pasos y se unió al descargo es Miley Cyrus, sacando a la palestra su mediático divorcio con el actor australiano Liam Hemsworth a través de su nueva canción llamada Flowers y que estrenó este viernes.

“Puedo amarme mejor de lo que tú pudiste”, dice en el coro del lanzamiento que, al igual que el de la colombiana, ha suscitado numerosos hilos en Twitter que desentrañan el significado de sus metáforas y alusiones a la relación.

Dejando claro que está bien sola y que no necesita a nadie para alcanzar la felicidad, Cyrus abrió una nueva etapa de su carrera y hasta se dio el tiempo de parafrasear a Bruno Mars, uno de los artistas favoritos de su ex pareja.

Un regalo de cumpleaños

Uno de los aspectos que más ha acaparado la atención en redes sociales es que el tema fue lanzado un 13 de enero, mismo día en que Hemsworth está de cumpleaños.

“Estábamos bien y ya no. Construimos un hogar y lo vimos arder”, comienza cantando la estadounidense, en una letra que recuerda la mansión en la que vivió junto al actor y que se quemó en 2018 producto de los devastadores incendios que azotaron California.

Pero los dardos no quedaron ahí, puesto que el ingenio de Cyrus alcanzó para interpolar la canción con When I Was Your Man, siendo una verdadera respuesta a la melancólica obra de Bruno Mars.

“Fui demasiado tonto para darme cuenta que debí haberte comprado flores o tomar tu mano. Debí haberte dado todas mis horas cuando tuve la oportunidad. Debí llevarte a cada fiesta, porque todo lo que querías hacer era bailar”, confiesa esta última.

Miley sacó un tema respondiendo a la canción “when I was your man” de Bruno Mars que le dedicó Liam y en la fecha del cumpleaños de el pic.twitter.com/tYFmfMNQZw — Guadi B ✨ (@GuadiiB) January 13, 2023

¿La respuesta? “No quería dejarte, no quería mentir, comencé a llorar, pero recordé que puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo por horas, ver cosas que tú no entiendes”, sentencia la autora de Midnight Sky.

Así, este nuevo himno de empoderamiento, al igual que la sesión de Bizarrap, promete dar que hablar y reflejar esta nueva etapa en la vida de la también actriz, que recientemente ha dado vida a una faceta mucho más madura, atrevida y despreocupada de lo que acostumbrábamos.