Durante la noche del pasado viernes, la banda estadounidense Foo Fighters impactó a sus seguidores tras confirmar la repentina muerte de su baterista Taylor Hawkins.

El músico de 50 años se encontraba en Bogotá, Colombia, donde se presentaría junto al grupo en el festival Estéreo Picnic, en el marco de su gira por Sudamérica que hace sólo una semana lo había traído a Lollapalooza Chile.

La noticia ha impactado al mundo de la música, donde distintas figuras han utilizado sus plataformas para recordar al fallecido artista. Tal es el caso de Miley Cyrus, quien durante su presentación en Lollapalooza Brasil hizo una pausa para recordar a Taylor.

“Tuvimos que hacer una parada de emergencia y la primera persona a la que llamé fue a Taylor Hawkins”, confesó la cantante en referencia al impacto de un rayo que sufrió su avión camino a Paraguay.

Visiblemente emocionada, Cyrus señaló: “No pude ver a mi amigo, haría lo que fuera por estar con él, no imagino cómo se sienten los Foo Fighters”.

Tras emitir estas palabras, la artista le dedicó su canción Angels like you (Ángeles como tú), perteneciente a su álbum de 2020, Plastic Hearts. El momento fue acompañado con la proyección de una fotografía de Hawkins en la pantalla.

Miley Cyrus dedicates ‘Angels Like You’ to Taylor Hawkins at Lollapalooza Brazil 🤍

pic.twitter.com/KDj9RJITVH

— Miley Nation (@MileyNation13) March 27, 2022