Durante el mes de marzo, la cantautora Miley Cyrus realizó un tour por Sudamérica en el cual visitó diferentes países tales como Argentina, Brasil, Colombia y Chile.

Esta gira no estuvo exenta de complicaciones. El avión privado de la artista fue impactado por un rayo cuando iba camino a Uruguay y, días más tarde, se presentó en Brasil mientras se encontraba procesando la muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins.

Ahora que ya está de vuelta en Estados Unidos, Cyrus se tomó su cuenta de Twitter para informarle a sus fans que dio positivo al COVID-19.

“Al viajar alrededor del mundo, tocar para 100 mil personas por noche y conocer a cientos de fans durante el día, las posibilidades de contagiarse de Covid son bastante altas”.

“Tengo Covid ahora pero valió totalmente la pena“, escribió.

En el mismo contexto, la actriz lamentó que debido a su estado no podrá presentarse en el evento benéfico “Janie’s Fund”, organizado por el conocido líder y vocalista de la banda de rock estadounidense Aerosmith, Steven Tyler.

“Perderme esto apesta porque es una caridad que es muy importante para mí y para mi amigo Steven Tyler“, expresó. “¡Me siento bien así que no se preocupen por mí! ¡Lo siento, Steven!”.

