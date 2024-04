Millaray Viera aclaró situación sentimental tras rumores de romance con empresario: “Hace más de un año…”

Millaray Viera participó del podcast Fanáticas junto a Lorena Capetillo y Arantxa Bodenhöfer, donde abordó varios temas, pero lo que más generó interés es su situación sentimental.

Cabe mencionar que durante los últimos días la conductora de televisión fue vinculada al joven empresario Jorge Matte Capdevila, quien es presidente de varias empresas dentro del holding Matte. Además, destaca su rol en la Fundación Amulén, la cual se dedica al cuidado del agua.

Por esta situación, se le preguntó y pidió abordar su actual situación sentimental, hecho que no le incomodó a Viera y aclaró sin rodeos.

Millaray Viera afirmó que está soltera hace más de un año y medio

Al ser consultada sobre si está soltera, Millaray Viera afirmó: “Sí, hace más de un año y medio… Ha sido un proceso bonito, siento que me hacía falta este rato de estar soltera. Uno no lo hace consciente, pero quizá no sabía tanto estar sola”, señaló.

Viera también contó que había tenido relaciones muy largas, de ocho y seis años respectivamente, y necesita este momento de soltería. “Este año y medio ha sido un lindo proceso y espero que siga así. Lo he pasado chancho con mis niñas. No hay nada como esa paz que uno logra en su casa después de harto andar. Y no cambio eso por nada”.

Por último, Millaray Viera no descartó comenzar pronto una nueva relación sentimental. “Me cuesta emparejarme, aunque quizá de aquí a dos meses me van a ver con alguien. Tendría que ser algo muy bueno para lanzarme a esa piscina”, cerró.

