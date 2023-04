Siguiendo los pasos de su padre: Millaray Viera anuncia proyecto musical de la mano de destacado cantante

Millaray Viera no sólo ha demostrado su desplante como animadora de televisión, sino que también ha dado muestras de su faceta musical en más de una ocasión.

A través de redes sociales, la comunicadora ha publicado videos cantando junto a su hija Julieta y su ex pareja Álvaro López, con quienes incluso realizó un aplaudido musical en el programa Yo Soy de Chilevisión.

Sin embargo, en estos últimos meses Viera ha comenzado a concretar un proyecto y que tiene directa relación con la música, saldando así una deuda que tenía pendiente desde su adolescencia.

“Yo creo que mi forma de ser y mi timidez no me permitió lanzarme de lleno con eso en ese momento“, dijo la conductora en una reciente entrevista con TVN.

Cabe mencionar que tras un prematuro debut televisivo a comienzos de los ‘2000, Millaray recibió una oferta del sello Warner Music para grabar un disco, pero decidió dar un paso al costado para dedicarse al colegio. Posteriormente estudió música en su etapa universitaria, sin embargo, jamás se dedicó a esta disciplina artística.

A sus 35 años, la comunicadora tomó la decisión de seguir el legado de su padre, el fallecido cantautor Gervasio. “Si bien nunca he dejado de hacer música, este tiempo me he dedicado a desarrollarlo de una manera más pro“, sostuvo al citado medio.

La conductora se encuentra trabajando en un proyecto de la mano del cantante y compositor uruguayo Gonzalo Yáñez. “Con 35 años y el camino de vida que tomé, no tengo ninguna aspiración de ser una estrella de la música, sino que sólo mostrar lo que hacemos, componemos y nos hace felices, nos hace vibrar”, afirmó.

Consultada sobre su música, Viera detalló que “son lo que nosotros decimos ‘canción-canción’, como la melodía a la antigua. Ya no se hacen muchas canciones así, estructuradas. Se ha ido perdiendo un poquito eso, para bien o para mal”.

Finalmente, indicó que este lanzamiento musical estará disponible “muy pronto”.