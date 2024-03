Millaray Viera recordó la vez que cantó en el Festival de Viña: “No me pagaron mucho, pero…”

Millaray Viera hizo un live en Instagram donde aprovechó de recordar su participación en la obertura del Festival de Viña del Mar 2012.

Todo ocurrió en medio de la transmisión en vivo, donde un seguidor le comentó “te queremos ver cantar en Viña”.

“Yo una vez canté en Viña, pero un minuto”, rememoró la animadora sobre la vez que se subió a la Quinta Vergara e interpretó la canción Alma, Corazón y Pan de su fallecido padre Gervasio.

“Nos acordábamos recién con una amiga que me acompañó de eso. No me pagaron mucho, pero conseguí entradas para toda la semana, full acesso, con credencial”, recordó la comunicadora.

Asimismo, contó que “éramos muy jóvenes, íbamos a todas las fiestas y lo pasábamos chancho. Nos portábamos mal, pero lo pasábamos bien”.

La obertura contó con la participación de otras figuras de la música chilena como Florcita Motuda, Fernando Ubiergo y el pianista Roberto Bravo.

Además, el espectáculo tuvo una especial dedicatoria a los animadores que han pasado por el certamen viñamarino, entre ellos Felipe Camiroaga, quien había fallecido pocos meses antes de aquella versión.