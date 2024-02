Millaray Viera sorprendió con cariñoso video junto a Antonio Banderas: “Es amiguísima”

Millaray Viera se encuentra de visita en España, específicamente en Barcelona, donde se reencontró con el famoso actor Antonio Banderas.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora compartió una serie de registros de sus días en tierras hispanas. Sin embargo, un video con Banderas desató varias reacciones entre sus seguidores.

“Gracias vida por regalarme estos amigos que me alegran la vida y este trabajo soñado, que además me permite volver a España una y otra vez, hasta que me quede aquí para siempre”, dijo en la publicación.

Cariñoso video de Millaray Viera y Antonio Banderas

El post incluye un tierno registro de Millaray con el protagonista de La máscara del Zorro, donde cuenta lo que le pasó cuando publicó una foto con él y lo calificó como su “amigo”.

“Una señora me escribió: ‘No es tu amigo, supéralo. Con suerte lo conoce’”, comentó Viera frente al artista, quien de inmediato le presentó ropa a la animadora: “Es mi amiga, muy amiga, es amiguísima”.

“Es insoportablemente buena amiga mía”, agregó después el actor, finalizando el momento con un beso en la cabeza.

Como era de esperarse, los usuarios dejaron una serie de comentarios como “me va a dar algo”, “reina”, “qué lindo y amoroso es Antonio” y “muy buena compañía”, entre otros.

Revisa el video acá:

