Millaray Viera habló de su experiencia grabando junto a Antonio Banderas: “Es extremadamente sencillo”

La animadora de televisión Millaray Viera sorprendió esta semana al revelar que fue seleccionada como uno de los tres rostros globales del nuevo perfume del actor español Antonio Banderas.

A través de su cuenta de Instagram, compartió este logro con sus seguidores indicando que “hace mucho tiempo que quería compartir con ustedes esta noticia que me hace muuuy feliz y me honra como no imaginan“, agregó.

La campaña también contará con la participación de la actriz brasileña Ágatha Moreira, y la actriz y modelo argentina Stefania Roitman. Esta última también ha ganado reconocimiento público por su relación con Ricky Montaner, integrante del dúo musical Mau y Ricky, y como hijo de Ricardo Montaner.

En conversación con LUN, la comunicadora reveló que será una de las figuras de la marca durante dos años y detalló su primer encuentro con el protagonista de Dolor y Gloria en Barcelona, España.

“Estábamos súper urgidas porque llegamos un poquitín tarde y en ese momento no teníamos idea cómo iba a ser Antonio Banderas. Nosotras queríamos pasar piola y cuando se abre el ascensor, lo primero que veo es a él. Y desde el primer minuto fue muy amoroso“, contó entre risas.

Asimismo, indicó que ya conversando con Banderas se dio cuenta que “sabe mucho de Chile. Él sabe detalles como cuántas personas viven en nuestro país, eso lo tiene más claro que el Censo, y con Mario (Casas) rayaron con el Desierto de Atacama cuando filmaron Los 33“.

“A partir de eso tuvimos buena onda, se rompió el hielo y trabajar con el resto del equipo fue pura risa y un placer. Es lindo hacer amigos nuevos, amigos tan increíbles además”, señaló.

En esa misma línea, reconoció que “Antonio es extremadamente sencillo y nos dio consejos muy amablemente. En la primera escena que hicimos juntos, yo tenía que tirar una moneda hacia la cámara y me cayó en el ojo”.

“Esa fue mi primera toma con Antonio Banderas y nos matamos de la risa. Es muy generoso y pudimos hablar de la vida. Mario Casas también es muy piola, buena onda. Se dio una relación muy horizontal entre todos”, añadió.