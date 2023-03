“Pura carcajada”: Millaray Viera compartió videos inéditos de su trabajo con Antonio Banderas y Mario Casas

Hace unos días, la animadora de televisión Millaray Viera sorprendió al revelar que fue seleccionada como uno de los tres rostros globales del nuevo perfume de los actores españoles Antonio Banderas y Mario Casas.

A través de su cuenta de Instagram, compartió este logro con sus seguidores indicando que “hace mucho tiempo que quería compartir con ustedes esta noticia que me hace muuuy feliz y me honra como no imaginan“.

La campaña también cuenta con la participación de la actriz brasileña Ágatha Moreira, y la actriz y modelo argentina Stefania Roitman. Esta última también ha ganado reconocimiento público por su relación con Ricky Montaner, integrante del dúo musical Mau y Ricky e hijo de Ricardo Montaner.

El detrás de cámara

A dos semanas de la noticia, la comunicadora publicó imágenes inéditas de las grabaciones de los spots en Barcelona, donde pudo compartir junto a Banderas y Casas.

“Me han pedido mucho que les muestre lo que no se ve en pantalla, lo que sucede detrás de cámara con el Team Icon… y bueno, pura carcajada“, señaló Viera.

El post incluye videos del detrás de cámara de los comerciales, dejando en claro la complicidad con los actores españoles y su desplante actoral. Además, sus seguidores reaccionaron con una serie de mensajes positivos.

“Seca”, “mujer natural, transparente y sencilla brillando así de alto”, “eres nuestra Barbie chilena” y “¿cómo se puede estar cerca de Mario Casas y mantener la compostura?”, fueron parte de los comentarios.

