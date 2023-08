¿Quién es la joven polola de Turrón? Tienen 26 años de diferencia y le salvó a la vida en una cita

Su nombre es Patricia Cid Monsalves, tiene 30 años y trabaja como masajista. En su cuenta de Instagram suele subir videos relacionados a su trabajo, donde incluso se le puede ver con su actual pololo, Mario Moreno, más conocido como el humorista Turrón de Millenium Show.

El mencionado artista nacional estuvo en el Festival de Viña del Mar durante el año 2001, presentación que tuvo un gran éxito sobre el escenario y que fue premiada con una gaviota de plata e incluso con el máximo galardón, la gaviota de oro.

Fue este gran momento el que marcó la vida de Patricia, quien se “flechó” al ver el espectáculo. Aunque probablemente nunca imaginó que un día iba a conocer al conocido humorista.

La criticada relación

Un detalle que ha llamado la atención en esta pareja es el tema de la edad, ya que son 26 años los que tienen de diferencia.

“No me aportan las personas que me critican. No me interesa. Que hablen lo que quieran, total mi Turrón me hace feliz. Las personas siempre van a criticar”, se defendió Patricia en conversación con La Cuarta.

¿Cómo se conocieron?

“Cuando yo tenía 8 años estaba viendo el Festival como todos los años y de repente apareció este dúo humorístico y vi entrar al Turrón. Yo quedé hipnotizada (…) ya más grande lo buscaba en YouTube, lo seguía. Siempre lo quise conocer en persona”, confesó Patricia.

“Un día iba pasando por la Plaza de Armas y vi a varios humoristas. Y le pregunté a un caballero que trabaja afuera de la Catedral si sabía del Turrón. Él me dijo que el Turrón siempre trabaja allí, pero que ese día no estaba”, agregó.



Y fue finalmente el comerciante quien le dio su número de teléfono para que se contactara con él, luego de que Patricia lo estuviera buscando durante seis meses, hasta que lo contactó.

“Nos pusimos de acuerdo para juntarnos. Me fue a buscar en su jeep al trabajo y ahí lo abracé, le dije que quería conocerlo y que estaba emocionada. Le regalé un masaje, me llevó a su casa y me mostró las gaviotas”, reveló.

¿Cómo le salvó la vida?

“Después del masaje me llevó a comer completos. Fuimos a un local en La Florida y él se empezó a sentir mal, decía que le dolía el pecho, pero yo no lo creía. Pensaba que era un chiste”, contó sin imaginar la gravedad de lo que vendría.

“Después me di cuenta que era verdad, porque estaba con cara de que se iba a desmayar. Partimos a urgencias (…) Era un infarto”, señaló.

Finalmente, contó que “Me dijeron que ‘si no lo trae a tiempo, se nos va’. Yo no sabía que era enfermo del corazón, no me contó. Me quedé esperando por horas, eran muchas emociones, porque justo el día en que lo conocí pasó esto”.

