Acusan a Millie Bobby Brown de besar sin consentimiento a actor en escena de Enola Holmes 2

La reconocida actriz Millie Bobby Brown está siendo objeto de críticas por su conducta en el rodaje de la película Enola Holmes 2.

El popular rostro que saltó a la fama con Stranger Things contó la escena del largometraje en la cuenta de TikTok de Netflix, donde recordó un momento en el que besó a su compañero de reparto Louis Partridge.

“Justo en el ensayo le agarré la cara y lo besé y él estaba como…”, comentó Brown, quien luego se burló de la expresión sorprendida de su compañero Partridge.

“Fue tan bonito verla realmente tomar la iniciativa”, dijo acerca de su personaje Enola. “Y también ver a una chica dar el primer paso es realmente emocionante”, agregó.

Sin consentimiento

La coordinadora de intimidad de escenas, Jessica Steinrock, criticó en su página de TikTok el comportamiento de la intérprete y manifestó que los actores no deberían “sorprenderse” mutuamente en escenas de intimidad.

“Ooh no, me encanta Millie Bobby Brown, pero esta no es la bonita historia que creen que es“, comenzó Steinrock.

Y añadió que “estoy segura de que ella y su compañero de escena tienen mucha compenetración y mucha confianza, pero nunca deberíamos sorprender a nadie durante una pelea o una escena íntima”.

“A fin de cuentas, esto significa básicamente que ella no pidió consentimiento para besarle. Y cuando tu compañero de escena reacciona sorprendido después de que le hayas besado, eso significa que la comunicación no se produjo de la forma que realmente debía”, cuestionó.

“Pequeñas cosas como esta pueden escalar con el tiempo y, francamente, ella tiene más poder en esa situación que él porque es una estrella muy conocida. Cuando hacemos escenas picantes, nos encanta mantener la luz, divertirnos, pero el consentimiento es obligatorio”, complementó.

“Para que conste, me encantó Enola Holmes 2, pero la próxima vez tenemos que pedir consentimiento”, cerró la coordinadora.