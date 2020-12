La actriz Millie Bobby Brown rompió en llanto durante un video que grababa para sus seguidores de Instagram. La protagonista de Stranger Things relató que fue acosada por una fanática mientras realizaba las compras navideñas junto a su madre.

“Fui a hacer compras de Navidad con mi mamá. Una chica se me acercó y me preguntó si era yo. A continuación, me preguntó si podía grabarme. Le dije que no. ¿Por qué alguien querría grabar un video de mí? Porque no era de las dos juntas, sino solo de mí”, explicó la joven.

Entre lágrimas, Millie contó que la mujer contigo grabándola, pese a su negativa.

“Ella dijo ‘¿entonces no puedo tomar un video de un ser humano?’ Y respondí: ‘No, no cuando dije que no’. Me molesta que la gente intente traspasar los límites, y desearía que la gente fuera más respetuosa”, comentó la actriz de Enola Holmes.

“Soy un ser humano, ¿qué más puedo pedirte?”, le comentó a la fanática.

Además, señaló que “no necesito justificarlo ante nadie. Si no quiero que me graben, no tengo que hacerlo”.