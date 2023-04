Naya Fácil se “rehúsa” a saldar deuda de más de $100 millones con SII: “No voy a ir como tonta a pagar esa plata”

Una intensa semana ha tenido Naya Fácil, luego de enterarse vía correo electrónico que debía declarar sus ingresos en la Operación Renta 2023 tras ser incluida en el plan del Servicio de Impuestos Internos de fiscalización a influencers.

Por tal motivo, la creadora de contenidos ha tenido maratónicas reuniones con su equipo de contadores, con quienes ha revisado sus cartolas bancarias y otros antecedentes con el fin de cumplir con lo requerido con la ley, según ha contado en sus redes sociales.

Tan solo este jueves, por ejemplo, sostuvo un encuentro por más de 10 horas con la profesional que la asesora en materia financiera, situación que llevó a la influencer a revelar que es una completa desconocedora en asuntos tributarios.

“Los estudios son lo más lindo que pueden tener en la vida, yo tengo mi cuarto medio, nunca estudié algo“, dijo, tras asegurar que sentía rabia y pena por ser una “ignorante de m…” en temas de impuestos.

“Me saqué la mugre trabajando”

Con el correr de las horas, Naya Fácil fue adelantando que el monto adeuado alcanzaría los varios millones de pesos, pues tanto su casa, como su automóvil e incontables operaciones las pagó al contado.

En ese sentido, la institución habría exigido rendir todas sus adquisiciones, ya que así lo estipula la normativa actualmente en curso que, según la influencer, desconocía por no haber recibido educación en materia financiera.

De acuerdo con el SII, son 141 los creadores de contenidos o influencers que están siendo investigados y sometidos a un plan de monitoreo y control, a propósito de los nuevos negocios surgidos en redes sociales. El objetivo es verificar el correcto cumplimiento tributario de aquellas personas que generan ingresos asociados a publicidad.

“Voy a tener una pérdida importante, obviamente me duele, porque he tratado de ahorrar al máximo y me da lata pagar estas lucas que no van a ser devueltas”, expresó esta semana en relación a lo anterior.

Se rehúsa a pagar el monto total

Aún cuando se refirió en reiteradas oportunidades al presunto monto millonario de la deuda, la creadora de contenidos no había querido revelar el monto hasta haberlo pagado.

Eso, hasta ahora, pues Naya fue hasta sus historias de Instagram para actualizar a sus seguidores en torno a sus problemas tributarios, asegurando que la cifra superaría los $100 millones.