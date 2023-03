“No le di pelota”: Ministro Muñoz detalló cómo lo contactó el pdte. Boric para ofrecerle el cargo

En un nuevo capítulo de La Divina Comida, la periodista Julia Vial, la actriz Shlomit Baytelman, el animador Leo Caprile y el Ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz se reunieron para conversar y compartir una deliciosa cena.

En su turno como anfitrión, y tras servir la comida que preparó, el secretario de Estado contó detalles sobre cómo fue el momento que recibió el llamado del presidente Gabriel Boric para ser parte de su gabinete de gobierno.

“Me había ido de vacaciones al sur y me llega un WhatsApp. ‘Hola, soy Gabriel Boric, me encantaría hablar contigo’. Yo dije’ obvio que son mis amigos del colegio otra vez agarrándome pa’l web… No le di pelota, la verdad“, comenzó el ministro.

“Después me llegó un segundo WhatsApp de Giorgio Jackson, de quien yo sí tenía el contacto, y me dice: ‘oye Juan Carlos, el presidente está tratando de contactarte, contéstale la llamada’“, continuó.

Al enterarse el motivo del mensaje, el encargado de la cartera de Deportes dijo que se llenó de emoción y que se acordó de una curiosa anécdota que le había pasado tiempo antes.

“Años antes, con un grupo de amigos, alguien dijo que cada uno confesara su sueño frustrado y yo dije ‘mi sueño frustrado es nunca haber sido Ministro de Transporte de Telecomunicaciones‘”, confesó.

“Esta es la vida que me regala una oportunidad increíble”, dijo, agregando que su ha cultivado una relación muy linda con el mandatario. “De harta confianza, bien afectuosa”, señaló.

Revisa el momento aquí: