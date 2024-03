¡Mira cuánto ha crecido! Hija de Laura Prieto cumplió 18 años y se graduó del colegio

Laura Prieto compartió con sus seguidores de Instagram detalles de la graduación de su hija, Tábata Kuscevic, durante la tarde de este sábado.

Su primogénita ya tiene 18 años de edad e impactó a los seguidores de la modelo uruguaya debido a su gran parecido con Prieto.

La graduación de la hija de Laura Prieto

Mediante su cuenta de Instagram, la empresaria compartió una fotografía junto a su hija, donde ambas aparecen vestidas de manera formal y señaló: “Estoy tan orgullosa de ti. La vida no me habría podido dar una hija mejor. He llorado todo el día como una ñoña. Mi hija hoy tiene su graduación”.

Acto seguido, agregó: “Qué orgullosa estoy de ti. No tengo más palabras, sólo desearte que disfrutes este momento”.

Al respecto, sus seguidores señalaron: “¡Ay, no! ¡Muero! Qué grande y linda. Parecen hermanas las dos”, “¿Cuándo creció tan rápido?”, “¡Ay! Están indistinguibles. Felicidades, Tabi”, “La Tabi está demasiado grande” y “No sé cuál es cuál”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.

Tábata es fruto de la relación entre Laura Prieto y el empresario Felipe Rojas Kuscevic, quien nunca se ha mostrado en público, sin embargo, la modelo siempre ha reconocido su labor de padre y ha asegurado que mantienen una buena relación.

