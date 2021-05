En medio de los preparativos para la edición número 69 del certamen Miss Universo, la representante de Argentina aprovechó una instancia para rendir un especial homenaje.

Y es que en la previa del evento que juzga, califica y premia la belleza integral, las participantes enfrentaron una categoría destinada a mostrar un traje relacionado con la historia, cultura e idiosincrasia de cada país.

Ahí fue cuando Alina Luz Akselrad, la abanderada trasandina, optó por usar una teñida que hizo alusión al fútbol, uno de los deportes con mayor impacto social en el país vecino, con un traje que simulaba la camiseta y short de la selección albiceleste, además, acompañó su performance con un balón y un par de jueguitos con él.

Pero eso no fue todo. Alina tenía preparado un particular homenaje al ídolo futbolístico más emblemático de la historia de Argentina y por qué no decir de la región o el mundo, Diego Maradona, quien falleció en noviembre del año pasado. Bajo la especie de tela elegante que simulaba ser la camiseta, la joven tenía otra prenda en la que predominó el rostro del astro deportivo.

Pero lejos de recibir solo buenos comentarios por su novedosa exposición, rápidamente cayeron las críticas de quienes no están de acuerdo con enaltecer la figura de Maradona, tanto por las acusaciones de violencia en su contra como por su adicción a las drogas.

De inmediato la protagonista de esta historia emitió un pequeño comentario a través de Instagram, donde citó a Diego y explicó que “no somos quién para juzgar tu vida personal, pero si de algo estoy segura es que fuiste un ejemplo de cómo representar a la Celeste y Blanca con orgullo y lealtad”. El certamen se llevará a cabo este domingo 16 en Nueva York, Estados Unidos y cabe resaltar que la representante chilena es Daniela Nicolás, que en esta misma instancia decidió usar un traje relacionado a la mitología en Chiloé y usó a La Pincoya como inspiración.