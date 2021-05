La competencia internacional de Miss Universo ha vuelto a cobrar relevancia en Chile. Todo esto por la destacada participación de la chilena Daniela Nicolás.

La actual Miss Chile ya desfiló con su deslumbrante traje típico, inspirado en la leyenda de la Pincoya, y también lo hizo en traje de baño, donde destacó por ser la única participante en no desfilar con un traje de dos piezas.

FOTOS DEL TRAJE TÍPICO DE MISS UNIVERSO CHILE! LA PINCOYA ♥️🇨🇱 pic.twitter.com/SFX8EXppPk — Daniela Nicolás (@DanielaNicolas) May 4, 2021

Work it, Chile! We're absolutely loving these @EmaSavahl swimsuits 😍 Watch the 69th MISS UNIVERSE Preliminary Competition, LIVE! Vote for your favorite delegate at https://t.co/isjijntrRM pic.twitter.com/uXAs6l013m — Miss Universe (@MissUniverse) May 14, 2021

“Jamás he seguido a las masas, ni patrones, ni a lo que supuestamente se tiene que hacer. Desde que era muy pequeña que soy fiel a mí y a mis principios e ideales. Para mí esa es la forma de llegar lejos y ser exitoso, jamás voy a hacer algo que no me gusta solo por el qué dirán o para darle en el gusto al resto”, aseguró la representante chilena a través de sus redes sociales tras marcar tendencia con su icónico look.

Para conocer el resultado del certamen de belleza, donde compiten representantes de 74 países alrededor del mundo, se puede sintonizar la transmisión de TNT (doblado al español) y TNT Series (en inglés) a partir de las 2o horas.

Cabe destacar que de acuerdo al especialista en belleza, Osmel Sousa, reconocido “Zar de la Belleza”, Daniela tiene el potencial para convertirse en la segunda Miss Universo chilena, tras el triunfo de Cecilia Bolocco en 1987.