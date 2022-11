“Si tu felicidad es no estar más juntos, lo aceptaré”: Daniela Aránguiz reveló que recibió misterioso regalo

La influencer Daniela Aránguiz llamó la atención de sus seguidores en su cuenta de Instagram tras compartir un video en sus historias sobre un tierno regalo que recibió la mañana de este martes.

Se trata de un delicado arreglo de rosas de color rojo, acompañado de una tarjeta que dice “decidí amarte para siempre aunque ya no estemos juntos“.

“Si tu felicidad es no estar más juntos, lo aceptaré aunque me queme por dentro. Te amo y nada más”, concluye el escrito.

Además, en una fotografía que tomó del obsequio, comentó “me encantan“.

Todo esto después que la ex chica Mekano confesara en un programa de farándula que “estoy bien, estoy conmigo misma, no estoy con nadie más. Una mujer no necesita estar con un hombre para estar bien y tranquila, eso me costó muchos años entenderlo. No estoy con nadie, estoy conmigo misma y estoy muy bien”.

Recordemos que Jorge “Mago” Valdivia dejó el hogar que compartía con la influencer hace un mes y medio. Según algunos rumores, esto sería consecuencia de las constantes fiestas a las que asistía el ex futbolista.