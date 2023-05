“Me enviaba desnudos”: Modelo de OnlyFans asegura que rechazó propuestas de Piqué “por respeto a Shakira”

Desde que Gerard Piqué se separó de Shakira, el ex futbolista se ha visto involucrado en una serie de polémicas.

Una de ellas se produjo durante los últimos días, cuando una modelo brasileña dijo que rechazó las insinuaciones del otrora jugador por respeto a la cantante colombiana.

Se trata de Suzy Cortez, conocida como Miss BumBum en OnlyFans, quien señaló que “yo era amiga del ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número en ese momento y me mandó un mensaje”.

“Cuando regresé a Brasil me mandó un directo a mi Instagram, que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto me medía el trasero”, indicó a El diario NY.

Pese a que lo anterior fue revelado hace meses, sus declaraciones se viralizaron este fin de semana, por lo que decidió contar más detalles: “Shakira no se merecía eso”.

“Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí. Me enviaba desnudos, pero yo no los abría. Incluso, me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto”, sentenció.