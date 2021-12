Una triste noticia para los fans de las series: Netflix anunció que Modern Family y Grey’s Anatomy dejarán de estar disponibles.

Las populares producciones, que cuentan con miles de seguidores a lo largo del mundo, saldrán de la plataforma de streaming antes de que se acabe este 2021, específicamente este viernes 31 de diciembre.

“Fue un placer estar en la casa de Meredith Grey y la familia Dunphy”, escribió la plataforma en Twitter, donde confirmaron la noticia de manera oficial.

Y es que según se muestra al momento de seleccionar las series en el servicio de streaming, al final se puede leer: “último día para ver este título en Netflix: 31 de diciembre”.

La noticia, indignó a los usuarios en redes sociales, quienes reaccionaron inmediatamente.

Tras la confirmación, los usuarios en redes sociales lamentaron la salida de las populares producciones y dejaron sus opiniones con los infaltables memes:

