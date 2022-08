“No está comprometido”: La molestia del equipo verde por la ausencia de Nacho Román en El Discípulo del Chef

Un tenso momento se vio en el capítulo de este lunes de El Discípulo del Chef.

Es que las cocinas se encendieron con la ausencia de Camila Ruiz en el equipo azul y de Ignacio Román en el equipo verde.

Según comentó Ennio Carota, el ex MasterChef, quien está nominado para este domingo, no le avisó que faltaría.

“No he tenido contacto de ningún tipo. Una más que falta en mi equipo y se va. Tengo la impresión de que no está comprometido, porque tampoco me avisó”, expresó el chef italiano.

#ElDiscípuloCHV | ¿Qué le habrá pasado a Nacho? 😱 El participante del equipo verde no llegó a cocinar

Más tarde, Carota decidió llamarlo, sin embargo, no obtuvo respuesta de Román, quien está en riesgo de ser eliminado.

El resto de su equipo tampoco se tomó bien su ausencia en el programa, asegurando que está haciendo “fantasmismo”.

#ElDiscípuloCHV | Ennio llamó a Nacho para saber de él, pero no recibió respuesta 😱

Cabe destacar que durante el capítulo, la chef del equipo azul, China Bazán, sorprendió con la nominación de un querido participante de su grupo: Víctor “Zafrada” Díaz.

